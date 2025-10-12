Stadyum: K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Burak Yiğit, İrfan Alıcı
Hamitköy: Hasan Demiryege, Salih, Cemre, İsmail, İbrahim Kaba, Eran (65.Dk Hasan Karahüseyin), Sinan (75.Dk David), Oğuz (55.Dk Ersan), Emre Uysal (75.Dk Ahmet Oduncuoğlu), Berkay, Mustafa Sevim
Maraş: Ali Yıldız, Ahmet Hellaç, Arda (87.Dk Gazi), Emir, Uvanç (67.Dk Ahmet Alçıkaya), Berkant, Yıldıray, Barın, Emre Karaciğer (67.Dk Barış), Erencan (90.Dk Çağın), Hicabi
Goller: 32 ve 84.Dk Mustafa Sevim (Hamitköy)- 12.Dk Berkant (Maraş)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 4. hafta maçında Hamitköy, Maraş’ı konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Maraş maçını İsmail Ercan yönetti. Maça Maraş etkili başlarken, 12. Dakikada Berkant kafa golüyle takımını öne geçirdi. 0 – 1
20. dakikadan sonra toparlanan Hamitköy’de, 32. Dakikada İbrahim Kaba’nın ara pasında Mustafa kaleciyi de geçip golü attı. 1 – 1 Kalan bölümde başka gol olmadı.
İkinci devre oyun düşük tempoyla başladı. İlerleyen bölümde Maraş etkisini artırırken, kaleci Hasan ve savunmayı geçemedi. Toparlanan Hamitköy’de, Mustafa’nın düşürülmesine penaltı çalınmayınca hakem İsmail Ercan’a büyük tepki gösterildi.
Son bölümde Maraş rakibinin üzerine baskı kurmasına rağmen, Berkay’la başlayan atakta kazanılan faulde, İbrahim’in adrese teslim pasını Cemre, Mustafa’ya indirdi. Mustafa da 3 puanı getiren golü kaydetti. 2 – 1