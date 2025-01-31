Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final/yarı final kuraları bugün çekilecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda 1. ön eleme turunda Yenicami, Balıkesir'i mağlup ederek son 8'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Kura çekimine şu takımlar katılacak.

1461 İskele Trabzonspor

Alsancak Yeşilova SK

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China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Doğan Türk Birliği

Hamitköy ŞHSK

Mağusa Spor Akademisi

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

Yenicami AK