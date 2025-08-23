22.08.2025 tarihinde saat 08.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen T.A. (K-35), x-ray cihazından geçtiği sırada şüpheli görüldü. Valizinde yapılan aramada, 118 adet uyuşturucu hap ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulundu. Emarelere polis tarafından el konuldu. Zanlı T.A. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.