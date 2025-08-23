22.08.2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Ercan Havalimanı giden yolcu bölümünde bulunan Bülent Buğlan (E-54) aniden rahatsızlandı. Hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buğlan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda kesinleşeceği bildirildi. Polis soruşturması sürüyor.
