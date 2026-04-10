Gazimağusa’da önceki gün meydana gelen olayda, Türkmenistan uyruklu Alinan Batayew’in misafir olarak kaldığı evde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Tahkikat polisi mahkemede aktardığı olgularda, zanlının kadının uykuda olduğu sırada cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Olay sırasında kadının yataktan düşerek darp edildiği ifade edildi.
Polis, zanlının cinsel saldırı suçunun yanı sıra darp suçunu da işlediğini mahkemeye aktardı. Olayın ardından zanlı tutuklanarak soruşturma başlatıldı.
Mahkeme, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı hakkında 1 gün tutukluluk emri verdi.