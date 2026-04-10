Lefkoşa’da park yerinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.

Önceki gün saat 17.30'da Lefkoşa’da araç park yerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 22 yaşındaki Onur Koşan ile 20 yaşındaki isminin baş harfleri

H.D. kavga etti. Kavga sırasında, Onur Koşan, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.D.’yi vücudunun muhtelif yerlerinden yaraladı.

H.D. kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, Onur Koşan tutuklanırken, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, kavga, rahatsızlık ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklanan Onur Koşan dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru İpek Üzüm mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 8 Nisan 2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa’da bir araç park yeri içerisinde daha önce trafikte yaşanan tartışma nedeniyle aralarında husumet yüzünden aralarında yaşanan tartışma sonucu, zanlının H.D. ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları sırada, zanlının 15 santimlik çakı ile H.D.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığını söyledi. Polis, H.D.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde bir ile iki santim kesiler oluştuğunu belirtti.

Polis, H.D.’nin kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Polis, zanlının ise tutuklandığını, çakının olay yerinde bulunarak emare alındığını belirtti. Gerekli soruşturmanın yapıldığını, ifadelerin alındığını ve kamera kayıtlarının temin edildiğini kaydeden polis, zanlının öğrenci olduğunu, aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.