A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'ya konuk oldu.

4 gole sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.

A Milli Futbol Takımımızın golleri 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'dan geldi.

İspanya'nın gollerini ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Oyarzabal kaydetti.

Bulgaristan galibiyeti sonrası play-off'u garantileyen A Milli Futbol Takımımız grup maçlarını 13 puanla tamamladı. İlk kez puan kaybeden İspanya ise puanını 16 yaptı.

Grubun diğer maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.