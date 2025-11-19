A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'ya konuk oldu.

4 gole sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.

A Milli Futbol Takımımızın golleri 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'dan geldi.

İspanya'nın gollerini ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Oyarzabal kaydetti.

İspanya'yı salladık ama yıkamadık

Bulgaristan galibiyeti sonrası play-off'u garantileyen A Milli Futbol Takımımız grup maçlarını 13 puanla tamamladı. İlk kez puan kaybeden İspanya ise puanını 16 yaptı.

Grubun diğer maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

