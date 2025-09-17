BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre elli beş yıldır üst üste bu alanda rekor kıran Japonya'da resmi verilere göre eylül ayı itibarıyla 100 ve üzeri yaştakilerin sayısı 99 bin 763 oldu. Bu sayının yüzde 88 gibi ezici bir oranını kadınlar oluşturuyor.

Japonya dünyada yaşam beklentisinin en uzun olduğu ülke ve sıklıkla dünyanın en yaşlı insanına ev sahipliği yapıyor.

Japonya aynı zamanda en hızlı yaşlanan toplumlardan biri. Genelde sağlıklı beslenen Japonlar'ın buna karşın doğum oranları düşük.

Japonya'daki en yaşlı insan Nara kentinin dış mahallelerinden Yamatokoriyama'da oturan Şigeko Kagava. En yaşlı erkek de kıyı kenti Iwata'dan 111 yaşındaki Kiyotaka Mizuno.

Sağlık Bakanı Takamoro Fukoka 84 bin 784 kadın ve 11 bin 879 erkekten oluşan 100 yaş ve üzerindekileri kutladı ve "uzun yıllar toplumun gelişmesine yaptıkları katkılara" teşekkür etti.

Veriler Japonya'daki Yaşlılar Günü öncesinde açıklandı. Bu günde 100 yaşına girenler başbakandan bir kutlama mektubuyla, gümüş bir kupa alıyor. Sağlık Bakanlığı bu yıl 53 bin 310 kişiye kutlama gönderildiğini duyurdu.

1960'lı yıllarda Japonya'daki 100 yaş ve üzerindekilerin sayısı, tüm diğer G7 ülkelerinden daha düşüktü. Ancak bu durum o zamandan bu yana önemli ölçüde değişti.

Japonya hükümetinin 100 yaş ve üzerindekileri saymaya başladığı 1963'te sadece 153 kişi vardı.

Sayı 1981 yılında bini aştı, 1998'de 10 bini buldu.

Japonya'daki uzun yaşam beklentisi asıl olarak kalp hastalıkları ve özellikle meme ve prostat kanserinden ölümlerin daha az olmasıyla açıklanıyor.

-Sağlıklı beslenme

Japonya'da her iki hastalığın başlıca nedenlerinden obezite oranları da düşük. Japonlar kırmızı eti az, balık ve sebzeleri de çok tüketiyorlar.

Obezite oranları özellikle kadınlarda daha düşük. Bu da, Japon kadınların neden erkeklere göre daha uzun yaşadığını açıklayabilir.

Dünyanın geri kalanında beslenme alışkanlıklarında şeker ve tuz kullanımı artarken, Japonya tam tersini yaptı ve kamu sağlığı mesajlarıyla halk daha az tuz tüketmeye başarılı bir şekilde teşvik edildi.

Fakat sadece beslenme de değil. Japon halkı genelde ileri yaşlarda aktif kalıyor ve ABD ile Avrupa'daki ileri yaştakilere göre daha çok yürüyorlar ve toplu taşıma kullanıyorlar.

Ancak bazı çalışmalar küresel düzeyde 100 yaş ve üzerindekilerin sayısı konusunda kuşku yarattı. Veri hataları, güvenilemeyen kamu kayıtları ve kayıp doğum belgelerinin sayıyı şişirdiğinden şüpheleniliyor.

Japonya'da 2010'da aile kayıtlarının incelenmesinde, 230 binden fazla kayıp ve hatta onlarca yıl önce ölmüş kişinin 100 yaş ve üzeri olarak kaydedildiği saptanmıştı.

Bu hatanın, kayıtların düzgün tutulmaması ve bazı ailelerin emekli maaşlarını almaya devam etmek için yaşlı yakınlarının ölümünü saklamasından kaynaklanabileceğin belirtildi.

Başkent Tokyo'nun en yaşlı insanı olduğuna inanılan 111 yaşındaki Sogen Koto'nun kalıntılarının ölümünden 32 yıl sonra evinde bulunmasından sonra ulusal çapta bir soruşturma başlatılmıştı.

-Dünyanın en yaşlısı

Brezilyalı rahibe Inah Canbarro Lucas'ın nisan ayında 116 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından, İngiltere'de bir bakım evinde yaşayan Ethel Caterham, Ağustos sonunda hâlâ hayatta olan en yaşlı kişi ünvanını almıştı.

21 Ağustos 1909'da doğan Caterham, İngiliz Kral yedinci Edward'ın tebaasından hayatta kalan son kişi.