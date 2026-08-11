Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in 26 Ağustos’ta yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin yorumlar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Haravgi gazetesi, “Görüş Birlikleri Kaydediliyor ve Müdahil Taraflara Verilecek…Erhürman ve Hristodulidis 26 Ağustos’ta GYÖ’leri Görüşecek” başlıklı haberinde, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın (KİPE) atıfta bulunduğu bilgilere dayanarak, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafının, geçiş noktalarına ilişkin Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ilerleme sağlanmasına niyetli olup olmadığı konusunun ele alınmasının beklendiğini savundu.

Gazete, yine bilgilere atıfta bulunarak bu konunun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in huzurunda da ele alındığını, Guterres’in öneri sunduğunu, Kıbrıs Rum tarafının olumlu karşılık verdiğini ileri sürdü.

Gazete, aynı haberinde her iki tarafın müzakerecilerinin, 26 Ağustos’taki liderler görüşmesine hazırlık yapmak adına bir araya gelmesinin de beklendiğini yazdı.

Kıbrıs sorununa yönelik genişletilmiş toplantı konusunda, öze ilişkin hazırlıkla ilgili çabanın devam etmesi gerektiğinin vurgulandığını belirten gazete, tüm taraflara- Kıbrıs’taki iki tarafa ve garantör ülkelere verilecek görüş birliklerinin zaten kaydedildiğini, bunun akabinde ise Genel Sekreterin, genişletilmiş konferansı ileriye götürmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete ayrıca görüş birliklerinin taraflara verilmesinin birkaç hafta içinde olacağından bahsedildiğini de belirtti.

-Holguin’in söyleşisinin değerlendirilmesi devam ediyor

Bazı Rum gazeteleri, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, pazar günü “Politis” gazetesinde yer alan söyleşisi konusunda değerlendirmede bulunmaya devam ediyor.

Alithia gazetesi “Hazırlık Eylemlerle Ölçülür” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Maria Angela Holguin’in 5+ 1 için GYÖ’lerin özlü önkoşulu teşkil ettiğinden söz ettiğini anımsattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeni genişletilmiş toplantıyı, GYÖ’lerdeki yeterli hazırlıkla ilişkilendirmesine karşın Rum Yönetimi’nin ise GYÖ’lerin önkoşul olmadığı konusunda ısrarlı olduğunu yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise, BM Genel Sekreteri'nin çabalarına destek ifade etmesine karşın, yeniden Türkiye’nin sorumluluğa atıfta bulunduğunu belirtti.

Gazete haberinin içerisinde Holguin’in söyleşinin ayrıntılarına da yer verdi.

Politis gazetesi de ilgili haberi, “Eylül’deki Beşli Konferans ve Tabi ki Önkoşul Olmaksızın Konusunda Holguin, Hristodulidis’in Hikâyesini Boşa Çıkarıyor” başlıklı haberinde, yine Politis gazetesi tarafından yayımlanan söyleşiye ilişkin yorumlarda bulundu.

Gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, 5+1’den önce, liderlerin düzenli şekilde görüşmesi, GYÖ’lerde ilerleme sağlanması ayrıca öze dair ve metodoloji konusunda çalışma yapılması gerektiğini net bir şekilde dile getirdiğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Genel Sekreterinin adadan ayrılmasının ardından GYÖ’lerin beşli konferansın toplanması için önkoşulu teşkil etmediği şeklinde açıklama yaptığını ifade eden gazete, Holguin’in ise bu konuda farklı söylemde bulunduğuna dikkat çekti.

Holguin’in sorumluluğun liderlerin elinde olduğu ve bunun için sürekli temas halinde bulunmaları gerektiği şeklindeki açıklamasını da yorumlayan gazete, Holguin’in ilgili tüm paydaşların siyasi irade eksikliğini en önemli engel olarak gösterdiğini ayrıca kamuoyu önündeki söylemlerin zarara yol açtığından söz ettiğini anımsattı.

Gazete, bu noktada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yardımcı olmadığını ileri sürdü ve Erhürman’ın, Hristodulidis’i mayınların temizlenmesi konusunda yaptığı öneriyi ret etmekle suçladığını, ayrıca geçiş noktaları konusunda neyi kabul edip etmediğini ve Kıbrıs Rum tarafının sorumluluğunun nerde olduğunu açıkladığını iddia etti.