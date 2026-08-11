Güney Kıbrıs’taki “Yerel Yönetim Kurumları’nın”(EOA) Lefkoşa departmanının, yayımladığı haritada, kuzey tarafındaki yerleşim yerlerinin isimlerinin Türkçe yer aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “EOA Lefkoşa’”nın, yıkılma tehlikesi bulunan yapılar konusunda hazırladığı haritada, güneyde yer alan yerleşim yerlerinin isimlerinin Yunanca, kuzey kısmında yer alanların ise Türkçe yazıldığını belirtti.

Gazete “EOA Lefkoşa’”nın haritanın hazırlanması konusunda Tapu Dairesi’ne atıfta bulunduğunu yazdı.

Gazete konu hakkında “EOA Lefkoşa” ile iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak bunun mümkün olmadığına da dikkati çekti.