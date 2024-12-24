Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü isimli eğlence yerinin girişine kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile dört el ateş açıldı. Önceki gece saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis, olayın ardından kayıplara karışan kurşunlama zanlısını ararken, kulübü kurşunlayan kişinin Türkiye’den geldiği öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, Türkiye’den gelen tetikçinin araç kiraladığı, ardından ise kurşunlama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Polis, tetikçinin silahı nereden bulduğu detayı üzerinde dururken kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Öte yandan, tetikçinin sahte kimlik ile adaya geldiği tahmin ediliyor.

Öte yandan önceki gece boyu bölgede bulunan birçok gece kulübün kamera görüntüleri mercek altına alınırken, polis olayda kullanıldığı düşünülen Glock marka 9 mm 1 adet tabancayı kurşunlanan gece kulübüne yakın bir noktada gömülü olarak buldu.

Emare olarak bulunan tabancanın kırılmış olduğu bilgisi edinilirken, tabancanın başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığı balistik şube tarafından inceleniyor.

Tabancanın kayıtlı olup olmadığı yönünde de araştırma başlatan polis olaya ilişkin birçok kişinin ifadesine başvurdu.