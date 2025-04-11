İtalya Serie A'da halen aktif şekilde oynayan ve bir dönem top koşturmuş olan bir grup futbolcu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Corriere della Sera gazetesi başta olmak üzere İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Aralık 2021 ile Ekim 2023 döneminin incelendiği soruşturma çerçevesinde 5 kişi hakkında ev hapsi talep edildi ve 1,5 milyon euroluk nakde el konuldu.

Haberlerde, aralarında isimleri daha önce yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli'nin yanı sıra Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'nun soruşturma geçiren isimler olduğu belirtildi.

Haberlerde, İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarında yaptığı incelemede ulaştığı sonuçlara göre, bu iki futbolcunun, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettiği ve tahsildarlık yaptığı ifade edildi.

Söz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarıldı. İddiaya göre, futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları ödemelerle bahis ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir "banka" gibi kullandıkları kaydedildi.

Ayrıca çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri aslında bunların, yasa dışı bahis oynarken harcadıkları para olduğu, el konulan 1,5 milyon euroluk nakdin de lüks saatler satan dükkanda ele geçirildiği belirtildi.