Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti.

Çavuş'un Birlik Başkanı Engin Halkseven ve patates üreticileri ile bir araya geldiği görüşmede sektörün mevcut durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve 2025 yılı için planlanan destekler hakkında değerlendirildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Çavuş, sektörün sürdürülebilirliği açısından fiyat ve ürün istikrarının önemi vurgulandı.

Ülkenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan patatesin, hem iç piyasa hem de ihracat açısından stratejik bir ürün olduğunu kaydeden Çavuş, üretimde istikrarlı büyümenin sağlanması gerektiğini belirtti.

"Biz patatesimiz ile övünüyoruz. Ancak istikrarlı büyüme, üreticiyi zor durumda bırakmayan, onların emeğini koruyan ve sürdürülebilir bir yapıyı destekleyen bir büyüme olmalıdır” diyen Çavuş, üretim sürecinde istikrarın sağlanmasının sadece üreticiler için değil, tüketiciler için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Fiyat istikrarının sağlanmasının hem üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi hem de tüketicinin uygun fiyatlarla ürünlere erişebilmesi açısından kritik olduğunu vurgulayan Çavuş, tarımsal üretimde dalgalanmaların önüne geçmek, piyasa dengelerini korumak ve üreticinin gelir kaybı yaşamasını engellemek için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Özellikle maliyet artışları, sulama ve gübreleme gibi temel girdilerde yaşanan sıkıntılar ile ihracat sürecinde karşılaşılan engellerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Çavuş, üreticilerin rekabet gücünü artırmak ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla devlet desteklerinin planlanacağını söyledi.