Pakistan'ın Güney Batısı'nda bulunan Ketta kentindeki bir tren istasyonunda önceki gün bombalı terör saldırısı gerçekleşti. Kalabalık tren istasyonunda yaşanan patlama sonucu 24 kişi yaşamını yitirirken 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Tren istasyonu çalışanları, saldırı esnasında istasyonda 100 kişinin bulunduğu aktardı. Yetkililer, saldırganın önceden tanımlanamamasından dolayı büyük yıkım ve ölümlerin yaşandığını belirtti. Saldırı sonucu istasyonun çatısı havaya uçtu. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu üslendi. Örgüt, daha önce de Pakistan ordusuyla çatışmış ve özellikle Pakistan'da bulunan üst düzey Çinli mühendis ve işçileri heder almıştı.

Belucistan Kurtuluş Ordusu, saldırıyla ilgili resmi açıklama yaptı. Saldırının bir canlı bomba yoluyla yapıldığını ifade eden örgüt, 'Vaşen' kod adlı terörist Fidaye Muhammed Rafık Bizanjo'nun saldırıyı gerçekleştirerek öldüğünü duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştiren 'Macit Tugayı', 22 Mayıs'ta Gvadr'daki liman saldırısını da gerçekleştirmişti. Başarısız olan saldırı sonucu 8 militan ölmüştü.