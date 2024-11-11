Rum basını, Azerbaycan’a gideceğini haber verdiği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda atması beklenen üç adıma dikkat çekti.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros, Hristodulidis’in BM tarafından organize edilen ve 12 Kasım’da Bakü’de gerçekleştirilecek Dünya İklim Zirvesi’ne katılmak üzere Bakü’ye gideceğini yazdı.

Gazete, zirve dolayısıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de Bakü’de olacağını yazdı ve bir Guterres - Hristodulidis görüşmesi ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirtti.

Hristodulidis’in Bakü’de zirve çerçevesinde devlet ve örgüt başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacağı belirtilen haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aynı toplantı için Bakü’de olacağı hatırlatıldı.

Öte yandan Politis, “Hrtistodulidis’in Kıbrıs Sorununda Atması Gereken Üç Adım” başlıklı manşet haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda atması gereken üç adıma işaret etti.

Gazete, Hristodulidis’in ilk adımı 15 Ekim’de New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yemek formunda gerçekleşen gayriresmi görüşmesinde attığını yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, “yıldızlar ve dipnotlar olmadan” başlama niyetini, yani Rum tarafının, özellikle dönüşümlü başkanlık ve bakanlar kurulunda bir pozitif Kıbrıslı Türk oyu ile ifade edilen Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul ettiğini Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Genel Sekreter Antonio Guterres’in huzurunda yineledi.

İkinci adımın, bazı güven yaratıcı önlemler konusunda, Kıbrıs’ta olması konusunda uzlaşıldı. Bunların başında daha fazla geçiş noktası açılması geliyordu. Kolay görünmesine karşın coğrafi anlamda hangilerinin açılacağı konusunda zorluk yaşanıyor. Gazete Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Güneş Onar ve Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun, görüşüyor olmalarına rağmen hangi geçiş noktalarının açılacağına karar verilemediğini yazdı; “Daha hızlı hareket edebilirlerdi ancak olamadı çünkü görüşmelere Tahsin Ertuğruloğlu ve Ergün Olgun arka kapıdan karışıyor” ifadesine yer verdi.

Habere göre üçüncü adım New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo tarafından hazırlanıyor ve adım, Kıbrıs sorunu için bir beşli ya da çok taraflı konferans düzenlenmesiyle ilgilidir.

Nihai çözüm için derinlere inilmesi hedeflenen konferansın New York ya da Cenevre’de gerçekleştirileceğini belirten gazete, Rum tarafını özellikle ilgilendiren şeyin, Mont Peleran’da sunulan ve Cenevre’de resmi olarak teslim edilen toprakla ilgili koordinatlar mantığındaki nihai haritanın ve garantiler konusunun görüşülmesi olduğunu yazdı.

Habere göre Rum tarafı “bir AB ülkesinde üçüncü ülkelerin garanti haklarının olmasını mantıklı bulmuyor. 2004 Annan Planı'nın iade-takas-tazminat üçlüsü aracılığıyla büyük ölçüde yerine getirip getiremeyeceği meselesi olan mülkiyet de var, bugün Kıbrıs’ın kuzeyindeki ekonomik gelişim ve inşaat patlaması yüzünden çok daha zor görünüyor.”

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bugün, kötü icraatlarını ve özellikle Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki itibarsızlığının ağırlığını kaldırması gerektiğine işaret ederek “Maria Angela Holguin’in “vermesi gerektiğini kendisi de biliyor” diyerek işaret ettiği gibi, “vermezse durumun, kendisi ve Rum yönetimi için daha da zorlaşacağına” işaret etti.