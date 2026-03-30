Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde “Yeşil Bereliler” olarak bilinen özel kuvvetler askerleri, Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüşte, Türkiye ve İstanbul’u hedef alan sloganlar attı.

Larnaka’daki Aziz Lazarus Kilisesi önünde gerçekleştirilen gösteride askerler, dini ve milli semboller eşliğinde yürüyüş yaptı.

Gösteri sırasında askerlerin hep bir ağızdan tekrarladığı marşta, “Ayasofya’da mum yakacağız”, “İstanbul’un surlarına haç dikeceğiz” ve “Türk bayrağını indirip yerine haçlı bayrağı asacağız” gibi ifadeler yer aldı.

Komutanın yönlendirmesiyle sık sık “Yaşasın Yunanistan” ve “Kıbrıs Yunan’dır” sloganları da atıldı.