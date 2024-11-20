Güney Kıbrıs limanlarını bu yıl ziyaret etmek için rezervasyon yapan cruise gemilerinin İsrail ve Orta Doğu’daki genel durum sebebiyle rezervasyonlarını iptal etme yönünde gittikleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, Limasol liman işletmecisi “DP World Limassol” şirketinin bilgilendirmesine göre, 2024 yılı için yapılan 200 rezervasyondan 90 tanesinin iptal edildiğini yazdı.

Gazete, bu gelişmeye rağmen 2025 yılı için beklentilerin iyimser olduğunu, şu ana kadar yapılan rezervasyon sayısının ise 145’i aştığını aktardı.