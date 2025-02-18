İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde kurduğu 5 stratejik karakol ile Hizbullah'ın yeniden faaliyete geçmesini engelleme gerekçesiyle" işgalini sürdüreceği ifade edildi.

Lübnan'daki işgalini 18 Şubat'a kadar sona erdirmesi gereken İsrail ordusunun, dün gece daha önce konuşlandığı bölgelerden çekilmeye başladığı belirtildi.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı, ordunun iki buçuk ay boyunca Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösterdiğini, temas hattındaki neredeyse bütün yapılara girerek arama yaptığını ve bulduğu silahları imha ettiğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Litani Nehri'nin güneyinde "Hizbullah'ın faaliyet göstermediğinden emin olunana kadar" söz konusu beş karakolda "süresiz olarak" kalınacağı ve işgalin sürdürüleceği bildirildi.

Karakolların saldırıya uğrama ihtimalinin göz önüne alındığı ve buna göre hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun, sınırın İsrail tarafında, her yerleşim yerinin önüne denk gelecek şekilde ileri karakol inşa etmeye başladığı ve bir çoğunun tamamlandığı aktarıldı.

İsrailli askeri yetkililerin, Lübnan ordusunun öncekinden daha fazla inisiyatif aldığını söylediği belirtildi.

İsrail ordusunun tahminlerine göre, ülkenin kuzey yerleşimlerinde yaşayan İsraillilerin 1 Mart'ta geri dönebileceği ifade edildi.

- İsrail'in 5 noktada kalacağı bildirilmişti

İsrail ordusunun çekilmesi için tanınan sürenin bugün dolacak olmasına rağmen İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalinin süreceği belirtilmişti.

ABD yönetiminin Lübnan'ın güneyindeki 5 stratejik noktada İsrail askerlerinin kalmasına izin verdiği ve İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınlarında stratejik önemi olan Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada kalacağı aktarılmıştı.

- İsrail çekilme sürecini daha önce uzatmıştı

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerde hem tarım arazilerine zarar verdi hem de çok sayıda sivil yapıyı yerle bir etti.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali sebebiyle yerinden edildi.