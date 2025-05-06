Alithia gazetesi, bu planın uzun vadeli bir plan olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın stratejik müttefiki olan İsrail’in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru (IMEC) çerçevesindeki diğer projelerle de bağdaştırdığı bu bağlantıyı hayata geçirmek için artık hazır olduğunu yazdı.

Gazete, İsrail’in IMEC için kilit rol oynayacak olan ülke olduğuna işaret ederek, Hamas’ın saldırıları ve akabinde yaşanan çatışmaların, İsrail’in IMEC ile ilgili planlarını iki yıldır ertelemesine yol açtığını; ancak Netanyahu hükümetinin, enerji ambargosuna son vermek amacıyla süreci yeniden başlatmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısının “Eurasia Interconnector” olarak başlayıp, “Great Sea Interconnector” olarak isim değiştirerek Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE) eline geçtiğini anımsatan gazete, projenin, Girit-Güney Kıbrıs kısmının Türkiye tarafından engellenmesi nedeniyle durağanlık döneminde olduğunu öne sürdü.

Gazete, Netanyahu’nun açıkladığı elektrik bağlantısının ADMİE’nin üstlenicisi olduğu projeyle doğrudan ilgisi olmasa da gelecekte, her iki çalışmanın da hayata geçirilmesi perspektifiyle İsrail’in elektrik şebekesinin Avrupa ile bağlanabileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısıyla ilgili henüz resmi bir devletlerarası anlaşmanın söz konusu olmadığını kaydeden gazete, üstlenicisi de bulunmayan bu projenin, önce her iki ülkenin Enerji Düzenleme Kurulu’nun onayından geçmesi gerektiğine işaret ederek, akıllarda bu bağlantıyı kimin finanse edeceği ve hayata ne zaman geçirilebileceği gibi sorular bulunduğunu yazdı.

-Doğalgaz yataklarından karşılıklı pay alınması konusunda anlaşmaya doğru gidiliyor

Gazete, bir diğer haberinde de İsrail Başbakanlığı ile Rum Enerji Bakanlığı’nın dün, hidrokarbon yatakları için ortak açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “Afrodit” yatağı ile İsrail MEB’indeki “İsai” yatağından karşılıklı pay alınması için yöntem belirlenmesine yönelik görüşmeler yapıldığını kaydettiklerini yazdı.

Habere göre açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ve anlaşmanın iki ay içerisinde imzalanmasının beklendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise, elde ettiği bilgilere dayanarak İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan eksenindeki enerji oluşumlarına Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) de müdahil olmasını arzuladığını ve Güney Kıbrıs’ın, üçlü düzeydeki görüşmeler konusunda olumlu tutum sergilediğini yazdı.

Haberde, geriye yalnızca Yunanistan’ın bu konudaki niyetinin ne olduğunu belirtmesinin kaldığı ifade edildi.