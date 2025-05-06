Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak ABD’deki hellimin, Avrupa Birliği’nin Coğrafi İşaretler sisteminin sağladığı korumayla değil, Rum Yönetimi’nin bu ülkede tescil ettiği “Ticari Sertifikasyon Markası"nın (Certification Trade Mark) geçerliliğiyle sağladığını yazdı.

Gazete, Tarım Bakanlığı’nın AB Coğrafi İşaretlerin geçerliliğine karşı yapılacak herhangi bir faaliyetin, hellimin ABD pazarındaki ticari değerini zedelemeyeceği düşüncesinde de olduğunu belirtti.

Habere göre Tarım Bakanlığı ayrıca her bir ürününün kendine özgü niteliği temelinde AB Coğrafi İşaretler olarak koruma altında bulunan ürünlerin değerinin düşürülmesini amaçlayan her türlü faaliyete elbette ki karşı olduklarını dile getirdi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca ABD’ye 2024 yılındaki hellim ihracatının değerinin 9 milyon 594 bin 964 euro, tüm ülkelere yönelik (Avrupa ve üçüncü ülkeler) toplam ihracatın ise yine aynı yıl olmak üzere 323 milyon 949 bin 410 euroya ulaştığını belirtti.

Bakanlık, bu çerçevede ABD’ye yönelik hellim ihracatının, toplam ihracatın yüzde 3’ünü teşkil ettiğini de açıkladı.