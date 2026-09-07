Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yeni Kıbrıs büyükelçisi John Breslow’un adaya gelmesiyle, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Breslow'un adaya gelişinin dün duyurulduğunu ve görevinin, mevcut Büyükelçi Julie Davis'in döneminde ivme kazanan ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerinin devamlılığı açısından önem taşıdığını yazdı.

Gazete, iki ülke arasında 2023-2026 yılları arasında güvenlik, enerji, yatırım, eğitim ve stratejik iş birliği alanlarında çeşitli adımlar atıldığını anımsatırken, yeni büyükelçinin görev süresince ele alınması gereken bazı önemli konular bulunduğunu kaydetti. Haberde bu konuların başında Güney Kıbrıs'ın ABD'nin Vize Muafiyet Programı'na (Visa Waiver Program-VWP) dahil edilmesinin bulunduğunu da yer aldı.

Güney Kıbrıs'ın teknik kriterleri büyük ölçüde tamamladığını belirten gazete, ABD’nin programı genel olarak yeniden değerlendirme sürecinde bulunması nedeniyle, henüz bu konuda kesin bir takvim bulunmadığını yazdı.

Gazete, bir diğer önemli konunun ise ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırılmasının kalıcı hale getirilmesi olduğunu kaydederek, ABD Kongresi'nde henüz, ambargonun kaldırılmasını beş yıl süreyle güvence altına almayı amaçlayan "Kıbrıs Silah Ambargosunun Sona Erdirilmesi Yasası"nın geçmediğini belirtti.

Haberde, Breslow’un önümüzdeki günlerde güven mektubunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e vermesinin beklendiği de ifade edildi.