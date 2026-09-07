Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mihalis Damianos “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin ilerlediğini, hattın Güney Kıbrıs’tan geçeceğini ve her şeyin sorunsuz gittiğini dsöyledi.

Damianos, konusuyla ilgili basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Damianos, projenin Güney Kıbrıs’ın katılımı olmadan ilerleyeceğine dair basında yer alan haberleri yalanladı; projenin Güney Kıbrıs-Girit ve Güney Kıbrıs-İsrail bacağında hattın planlandığı gibi Güney Kıbrıs'tan geçeceğini dile getirdi.

Damianos Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in vardığı anlaşmanın projeye yeni bir yatırımcının dahil olması yönündeki sürecinin ilerlediğini, öte yandan yeni durum tespiti çalışması yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Damianos esas hedefin projenin kesin maliyetinin belirlenmesi ve bunun hangi şekilde karşılanacağının kararlaştırılması olduğunu da kaydetti.

Açıklamasında her şeyin sorunsuz ilerlediğini yineleyen Damianos, sonraki adımların atılması için Avrupa Yatırım Bankası'ndan ek bir süre beklendiğini de söyledi.

Damianos, projenin sürdürülebilirliğinin ise tahsis edilebilecek miktarlara bağlı olacağını kaydederek, çok daha pahalı olması halinde projenin ilerleyebilmesi için başka yatırımcılar ve başka kaynaklar bulunması gerektiğini ifade etti.

Buna paralel olarak Avrupa Birliğinin 658 milyon euroyla projeyi finanse ettiğini de anımsatan Damianos, maliyetin artıp artmayacağının ve böyle bir durumda projenin finansal sürdürülebilirliğinin hangi şekilde sağlanabileceğinin tespit edilmesi gerektiğine işaret etti.

Projenin maliyetin bir kısmının tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılacağını da anımsatan Damianos, tüketicilere fazla yüklenilmemesi için ek yatırımcı ve kaynaklar bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.