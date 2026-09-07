BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs ziyaretinin sağlık sorunları yüzünden ertelenmesinin Kıbrıs sorununda yaşanması beklenen gelişmeler açısından eylül ayının önemini azaltmadığı ifade edildi.

Haravgi gazetesi: “Uzlaşılar Kıbrıs Sorununda Atılacak Adımların Yolunu Açıyor – Gözlerin New York ve Genişletilmiş Toplantıda Olduğu Kritik Eylül” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlaması konusunda eylül ayının önemli olduğunu belirtti.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in sağlık sorunları sebebiyle ertelenen ziyaretinin eylül ayının Kıbrıs sorunu açısından önemini azaltmadığını ve uzlaşı noktalarının kayıt altına alınmasının esas olmayı sürdürdüğünü belirtti. Haberde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in cumartesi günü yaptığı açıklamada “kayıt belgesinin yakın zamanda hazır olacağını ve adadaki iki tarafa ve garantör güçlere de verileceğini” söylediğini belirtildi.

Habere göre Hristodulidis; “hedefin, tarafların belge üzerinde uzlaşıya varmalarının ardından müzakere kazanımlarının korunması ve müzakerelerin yeniden başladığının ilan edileceği genişletilmiş toplantının gerçekleştirilmesi olduğunu” ifade etti.

Bugün müzakerecilerin, Çarşamna günü ise liderlerin görüşeceğini hatırlatan gazete, elde edilen bilgilere göre hem müzakereciler hem de liderler arasındaki mevcut havanın oldukça iyi olduğu yönünde bilgiler geldiğini kaydetti.

Söz konusu ortamın iyi olmasının özlü zorlukların aşılması anlamına gelmeyeceğine de dikkat çeken gazete Hristodulidis’in ise söz konusu açıklamasının devamında “öze ve metodolojiye dair önemli bir düzeyde görüş birliği bulunduğunu” söylediğini aktardı.

Haberde ayrıca, görüşmelerin yeni geçiş noktaları açılması konusunda takıldığı iddia edilerek Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk taraflarının konuyla ilgili daha önce de basına yansıyan "önerilerine" yer verildi.

Gazete ayrıca eylül ayının bir diğer önemli unsurunun BM Genel Kurul toplantısı olduğunu hatırlatarak Hristodulidis’in genel kurul çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini, Guterres’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la da bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini aktardı.