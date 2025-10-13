İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri önceki gün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişiyi tutukladı.

Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında önceki gün saat 16.00 sıralarında 28 yaşındaki isminin baş harfleri J.C.A.’nın kaldığı evde arama yapıldı. Aramada, J.C.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. J.C.A. tutuklandı.

Saat 17.30 sıralarında ise bir site içerisinde şüpheli olarak görülen 26 yaşındaki isminin baş harfleri C.C.N.’nin üzerinde ve kaldığı evde arama yapıldı.

Söz konusu şahsın tasarrufunda toplam 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık bir gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 25 yaşındaki isminin baş harfleri V.C.E. tutuklandı.

Long Beach Çemberinde önceki akşam saat 20.00 sıralarında ise, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan 22 yaşındaki isminin baş harfleri N.M.’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramalarda, içerisinde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara ile uyuşturucu maddeler bulunup, emare olarak alındı. N.M. tutuklandı.