Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı akşamı konuk edeceği Gürcistan maçının hakemi açıklandı. Buna göre Türkiye - Gürcistan karşılaşmasında Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak.
Saat 21:45'te başlayacak Türkiye-Gürcistan maçında Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak.