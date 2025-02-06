İskele-Lefkoşa ana yolunun Gönendere civarında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yakıt tankerinin devrilmesine neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.45 sıralarında Ahmet Karaaslan, yönetimindeki LL 239 plakalı yakıt tankeriyle İskele-Lefkoşa ana yolunda Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak tankeri devirdi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

-Ulaşım Gönendere köyü içinden sağlanıyor

Kaza nedeniyle yola sızan akaryakıtın temizlenmesi ve tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle yol tedbir amaçlı Gönendere yol kavşakları arası çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Her iki yöne gidecek sürücüler için ulaşım Gönendere köyü içinden sağlanıyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.