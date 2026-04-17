İskele Belediyesi, Yaşlılar Haftası kapsamında vefa yemeği düzenledi.

İskele Belediye’den verilen bilgiye göre, Ramazan ayı ve bayramından dolayı ertelenen yemek İskele Arkın Otel’de gerçekleştirildi. Yemeğe İskele ve çevrasindeki 21 köyde yaşayan, belediyenin Sağlık Birimi’ne kayıtlı 65 yaş üzeri vatandaşlar katıldı.

Yemekte tüm masaları gezen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.



-Sadıkoğlu: “Sizlerin duası, bizler için en büyük güçtür”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada “Sizlerin duası, bizler için en büyük güçtür. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz.” dedi. Büyüklerin toplumdaki yerinin önemine vurgu yapan Sadıkoğlu, bir toplumun gerçek değerinin büyüklerine gösterdiği saygı ve vefayla ölçüldüğünü ifade etti.

Belediyenin yalnızca özel günlerde değil, yılın her günü vatandaşların yanında olmayı hedeflediğini de belirten Sadıkoğlu, bu anlayışla hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Sağlık Birimi aracılığıyla yaklaşık 10 yıldır sürdürülen evde sağlık hizmetlerine de değinen Sadıkoğlu, ev ziyaretlerinden sağlık kontrollerine, sosyal destekten dayanışmaya kadar birçok alanda yaş almış bireylere hizmet ulaştırdıklarını kaydetti.

Sadıkoğlu amaçlarının vatandaşların kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemesi olduğunu belirtti.