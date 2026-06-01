Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen Atatürk Büstü ve Yıldız Sanat Parkı açılış töreni, yüzlerce çocuğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Girne bölgesindeki ilkokulların öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklar hem Dünya Çocuk Günü’nü kutladı hem de kendileri için hazırlanan yeni sosyal ve kültürel alanlarla buluştu.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Sami Özuslu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış Çocuklarla Birlikte Yapıldı

Programın ilk bölümünde Atatürk Büstü’nün açılışı gerçekleştirildi. Açılış öncesinde konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekerek çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Törende söz alan bölge milletvekili Sami Özuslu ise duygusal bir konuşma yaptı. Kendisinin de Çatalköylü olduğunu belirten Özuslu, ilkokul çağlarındayken Güney’den Çatalköy’e göç ettiklerini anlatarak çocukluk anılarını paylaştı. Atatürk Büstü’nün çağdaş modern bir yapıya kazandırılmasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Özuslu, çocukların böylesine anlamlı bir günde bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklar Kortej Yürüyüşüyle Parka Geçti

Atatürk Büstü’nün açılışının ardından öğrenciler, öğretmenler, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sonrasında kalabalık, Yıldız Sanat Parkı’nın açılışının yapılacağı alana geçti.

Kırok: “Atatürk’ün İlke ve İnkılapları Bizim Yol Haritamızdır”

Yıldız Sanat Parkı’nın açılışında konuşan Başkan Ceyhun Kırok, çocuklara hitaben önemli mesajlar verdi.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının gelecek nesiller için bir rehber olduğunu vurgulayan Kırok, şöyle konuştu: “Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendimize nota kabul ederek, hayatımız boyunca düşünerek, ders çıkararak ilerleyen ve büyüyen bir toplum olma yolunda sizlere çok büyük görevler düşüyor. Atatürk ilke ve inkılapları bir kanundur, bir yasadır. Uymamız gereken, takip etmemiz gereken bir el kitabıdır.”

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün çocukların yüzündeki tebessümü artırmak ve onların ne kadar değerli olduğunu göstermek adına önemli bir fırsat olduğunu belirten Kırok, bu kapsamda hem Atatürk Büstü’nü hem de Yıldız Sanat Parkı’nı çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

Parkın yalnızca bir dinlenme ve oyun alanı olmayacağını ifade eden Kırok, bölgenin kültürel yaşamına katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Burada birçok sanatçının eserinin sergilendiği, hikâyelerinin anlatıldığı bir park oluşturmak için yola çıktık. Burasını bir açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok az bir eksiğimiz kaldı. Bu alanın gelecekte kültür, sanat ve eğitimle iç içe yaşayan bir merkez haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız.”

Özdenefe: “Hayallerinizden ve Ülkenizden Vazgeçmeyin”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de yaptığı konuşmada çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

Yıldız Sanat Parkı’nın bölge için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Özdenefe, projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Parkın ilerleyen yıllarda bir açık hava müzesine dönüşmesi hedefinin son derece değerli olduğunu belirten Özdenefe, çocuklara şu sözlerle seslendi:

“Hayallerinizden ve umutlarınızdan asla vazgeçmeyin. Ülkenizden vazgeçmeyin. Her şeyden önce mutlu olun. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz ve geleceği şekillendirecek olan da sizlersiniz.”

Şubadap Çocuk Grubu Coşkuyu Zirveye Taşıdı

Açılış törenlerinin ardından kutlamalar müzik ve eğlenceyle devam etti. İzmir’den etkinlik için gelen Şubadap Çocuk Grubu, Yıldız Sanat Parkı’nda sahne alarak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli şarkılarıyla tanınan grup, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Şarkılara hep birlikte eşlik eden çocuklar dans ederek, alkışlarla ritim tutarak ve oyunlar oynayarak Dünya Çocuk Günü’nün tadını doyasıya çıkardı.

Etkinlik alanını dolduran yüzlerce çocuk, Şubadap’ın enerjik performansıyla adeta coşku seline kapılırken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Konser boyunca Yıldız Sanat Parkı renkli görüntülere sahne olurken, çocukların neşesi etkinliğe damga vurdu.

Program kapsamında çocuklara dondurma ve mısır ikram edildi

Müzik, sanat, eğlence ve kültürün bir araya geldiği etkinlikte çocuklar unutulmaz bir gün yaşarken, aileler ve vatandaşlar da bu özel heyecana ortak oldu. Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından çocuklara armağan edilen Atatürk Büstü ve Yıldız Sanat Parkı, bölgenin yeni sosyal ve kültürel yaşam alanlarından biri olarak hizmete girerken, Dünya Çocuk Günü de Çatalköy’de büyük bir şölen havasında kutlandı.