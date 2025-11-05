İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye, okullarda, çocukların emniyetini sağlamak ve okul çevresindeki trafik akışına yardımcı olmak için sabah ve öğlen saatlerinde görev yapan polis memurlarına kahve ikramı başlattı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu, sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde büyük özveriyle görev yapan polis memurlarının yanlarında olmak istediklerini belirtti.