İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olan etkinlikler kapsamında “Müzik eğitimi, halk dansları, Küçük Şefler Atölyesi, sanat atölyeleri, dans eğitimi, satranç ve takı tasarımı yer alacak.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek etkinlikler sonunda, 12 Eylül’de tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Etkinliklerin kapanışında ise düzenlenecek kültürel gezi programı ile çocuklar, Gazimağusa Suriçi ve Kapalı Maraş’ı ziyaret edecek.

Yaz etkinlikleri için son kayıt tarihi ise 30 Temmuz olacak.