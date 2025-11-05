Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada deneyimlemelerine olanak tanıyan uygulamalı eğitimlerle öğrenme sürecini zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü lisans öğrencileri, güz döneminde yürütülen Uygulamalı Jeomorfoloji, Arazi Çalışması, Jeomorfolojiye Giriş ve Kıbrıs Fiziki Coğrafyası derslerinin ilk saha uygulamasını gerçekleştirdi.

Koruçam Yarımadası’nda yapılan uygulama kapsamında öğrenciler; Geçitköy (Panağra) Deltası’ndan başlayarak Akdeniz kumsalları üzerinden Sadrazamköy–Kayalar falezli kıyı yapısına kadar uzanan yaklaşık 60 kilometrelik bir parkurda incelemelerde bulundu.

Uygulama süresince öğrencilere; jeomorfolojik birimleri tanıma, doğal süreçleri yerinde analiz etme, beşeri coğrafya ile fiziki topoğrafya arasındaki etkileşimi değerlendirme ve akademik gözlem yapma gibi temel beceriler kazandırıldı. Böylece öğrenciler, sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri doğal çevrede gözlemleyerek değerlendirme fırsatı buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeniz Şensoy, Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan İlseven ve Ana Bilim Dalı Uzmanı Çilem Çaltıkuşu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen teknik arazi çalışması, coğrafyanın farklı bileşenlerini bütüncül bir bakış açısıyla bir araya getirerek öğrencilere değerli bir saha deneyimi sundu.

Jeomorfolojik yapılar sahada değerlendirildi

Arazi uygulamasının ilk durağında öğrenciler, Karşıyaka Plajı’ndaki Panağra Deltası ve Güzelyalı Yalıtaşları’nı inceleyerek bu yapıların jeomorfolojik özellikleri hakkında bilgi edindi. Bölgede erozyonun topoğrafik süreçler üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

Geçitköy Barajı ve çevresinde gerçekleştirilen incelemelerde ise Türkiye’den KKTC’ye deniz altından su taşınmasını sağlayan su temin projesi ele alındı. Öğrenciler, barajların yer seçimi, zemin özellikleri, su sızdırmazlığı, depolama kapasitesi ve çevresel etkileri hakkında bilgi aldı. Bu süreçte barajların mühendislik yönü, çevresel etkileri ve güvenliği de uygulamalı biçimde değerlendirildi.

Koruçam Yarımadası’nın batısındaki Akdeniz kumsalında öğrenciler, batı rüzgarlarının etkisiyle oluşan kum hareketlerini ve bu hareketi önlemeye yönelik ekolojik tedbirleri gözlemledi. Kıbrıs akasyası ve fıstık çamı gibi bitki türleriyle oluşturulan korulukların rüzgar erozyonunu önlemedeki rolü değerlendirildi.

Akdeniz köyünde yapılan incelemelerde ise Tunç Çağı’na uzanan arkeolojik kalıntılar ve açık hava müzesi gezilerek bölgenin tarihî dokusu tanıtıldı. Programın son durağı olan Kayalar falezli kıyı bölgesinde öğrenciler; kıyı aşınımı şekilleri, abrazyon platformları ve yol yapımı ile jeomorfoloji arasındaki ilişkiyi inceledi. Böylece doğal yüzey şekillerinin mühendislik planlamasındaki rolü yerinde gözlemlendi.