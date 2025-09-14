İskele Belediyesi tarafından çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3.'sü düzenlenen yaz etkinlikleri sona erdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 4 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında 7-11 yaş grubu çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar; müzik, halk dansları, küçük şefler atölyesi, sanat atölyeleri, dans, satranç ve takı tasarımı alanlarında uzman eğitmenlerden eğitim aldı.

Kurslara katılan çocuklara katılım belgeleri cuma günü İskele Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenen törenle taktim edildi.Törende eğitmenlere de teşekkür plaketleri verildi. İskele Belediyesi Kültür Evi önündeki etkinlikte çocukların el emeği göz nuru eserlerin yanı sıra sahne performansları da aileleriyle paylaşıldı. Etkinliklerin kapanışı öncesi 11 Eylül Perşembe günü ise kursa katılan çocuklar City Mall Alışveriş Merkezi’ne götürüldüler ve oyun parkında vakit geçirdiler.

-Kadirağa

Yaz Etkinliklerinin kapanışında, düzenlenen törende konuşan İskele Belediyesi Kültür ve Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, çocukların güzel şeyler öğrendiklerine, ürettiklerine ve paylaştıklarına 1 ay gibi bir sürede tanık olduklarını söyledi. Çocukların etkinlik süresince eğlendiklerini de belirten Kadirağa, eğlenmenin yanı sıra öğrendiklerini ve dostluklarını da pekiştirdiklerini belirtti.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da etkinliklerle ilgili açıklamasında "Çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizler için en büyük mutluluk oldu"dedi.

Her zaman geleceğin teminatı olan çocukların yanında olacaklarını söyleyen Sadıkoğlu, bu tür sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini de ifade etti.

(ÖZ)