Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Cuma günü Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşen Holguin, BM Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum liderin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmeye hazırlık mahiyetinde temaslarda bulunuyor.

Holguin haftasonunda ise Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti. Holguin, komitesninn çalışmaları hakkında bilgi aldı. Holguin’e ziyareti sırasında Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade de eşlik etti.

Holguin, daha sonra Büyük Han’ı da ziyaret ederek, Han’da kahve içenlerle sohbet etti.