Yapılan açıklamaya göre, fuarın bu akşamki programı 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Gazze ile dayanışmaya ayrıldı. Saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, İsrail’in saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci İsmail Abu Hatab’ın “Between Sky and Sea” adlı filmi gösterilecek. Program kapsamında ayrıca, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin organizasyonuyla “Barış Şiirleri” dinletisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği iş birliğiyle 27 Ağustos’ta açılan “Gazze ile Dayanışma Karikatür ve Şiir Sergisi” de hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

-Etkinlikler 6 Eylül’e kadar sürecek

Lefkoşa Samanbahçe’de 6 Eylül Cumartesi akşamına kadar sürecek fuar, yarın saat 20.30’da Niyazi Kızılyürek ve Takis Hatzidimitriu’nun konuşmacı olacağı “Kıbrıs Cumhuriyeti Deneyimi ve Eğer II. Kıbrıs Cumhuriyeti Olacaksa?” paneliyle devam edecek.

3 Eylül Çarşamba 20.30’da ise Türkiye’den konuk yazar İnci Aral okurlarla buluşacak; söyleşinin moderatörlüğünü Mihrican Aylanç üstlenecek.

4 Eylül Perşembe 20.30’da Ali Baturay’ın moderatörlüğünde Bülent Evre, Sami Özuslu ve Mete Hatay’ın katılımıyla “Kıbrıs’ta Seçim Arifesinde Siyasetin Eleştirisi” paneli yapılacak.

5 Eylül Cuma 20.30’da İbrahim Ayberk’in moderatör olduğu, Nur Köprülü, Mustafa Çıraklı ve Sait Aksit’in konuşmacı olarak yer aldığı “Uluslararası Sistem ve Ortadoğu’da Yeni Gerçeklik(ler)” paneli düzenlenecek.

Fuarın kapanış akşamı olan 6 Eylül Cumartesi 20.30’da ise moderatörlüğünü Canan Onurer’in yapacağı, Muazzez Seldağ, Arşemden Akın, Nazar Erişkin ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Huri Yontucu’nun konuşmacı olduğu “Barbarlık Çağında Direnmek” paneli gerçekleştirilecek.