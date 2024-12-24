Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsias davası altıncı duruşması Türkiye saatiyle saat 10.00’da başladı.

Duruşma yoklamayla başladı ve daha sonra avukatların talepleri dinlendi.

Sanık Ahmet Bozkurt, uzman bir kişinin son gelen raporu değerlendirmesini ve görüşünü bildirmesini talep etti. Ancak Mahkeme bunun reddine karar verdi. Cumhuriyet Savcısı geçen davada açıkladığı mütalaasının devamını istedi.

Karar beklenen duruşmayı bugün kalabalık bir basın grubu ve aileler izliyor.

İsisas Davası aileler de söz aldı.

-Akın

İlk sözü alan Ayşe Güler Akın, “Oğlum Alp dürüst, adaletli bir çocuktu. Onun için adalet istiyorum. Oğlum Doruk, bilime inanan bir çocuktu, onun için olası kast ve sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

“Biz çocuklarımızı kum yığınından ellerimizle kazıyarak çıkarttık.” diyen Akın, “Altı duruşmadır yalanları, sahtekarlıkları dinledik. Ben adalete inanan bir anneyim. Bu kadar bilirkişi raporuna karşın bunları konuşmaktan utanıyorum” dedi.

-Akın

Osman Akın da, gördüklerinin, bilimle, ilimle de kanıtlanacağına inanç belirterek, bu kararın sadece hukuksal zemine dayanan bir karar değil, insan vicdanına da sığan bir karar olması gerektiğini kaydetti.

Akın, “Geride kalanların bir ömür boyu çekeceği cezayı kim ödeyecek?” diyerek, mahkemenin suçlulara en ağır cezayı vereceğine inançlarını yineledi.

-Aktuğralı

Murat Aktuğralı, “Yıkılan otelin enkazından kurtulanlardan biriyim. İki yıldır bir tarafımız deprem, bir tarafımız dava. Allı pullu bir otele girdik… 15 saniyede nasıl yıkıldığını gördüm” dedi.

Depremden sonraki iki gün park alanında bir araçta oturduklarını da belirten Aktuğralı, “Bina çekiçlemeyle yıkıldı diyorlar ya biz oradaydık… Mutlak gerçek ortadadır. İnşallah gün yüzü görmesinler” diye konuştu.

-Aydoğdu

Seher Aydoğdu, ise konuşmasında, “Biz çocuğumuza sarılamıyoruz. Bu durum her gün daha acı veriyor. Kanıtlarla tespit edilen suçlara göre ceza vermenizi istiyoruz” diyerek olası kast taleplerini yineledi.

-Konuklu

Şenay Atakan Konuklu ise, depremde hem 13 yaşındaki oğlunu hem de eşini kaybettiğini anımsattı

“Canlarımızı almak için 5 gün bekledim, 55 ceset gördüm, hepsi paramparçaydı” diyen Konuklu, “Bir çocuğumuzun gözleri açıktı… Orada neler yaşadıklarınız bilemiyoruz. Ruhumuzu aldınız. Çocuklarımızın atamadığı çığlığa ses verin…” diye konuştu.

-İçme ve Bulut

Necla İçme ise, “Oğlumun çıkaramadığı ses olmak istiyorum. Adaleti istiyoruz” diye konuşurken, Mehmet Bulut, İsias’ın otel değil mezarlık olduğunu kaydederek, “Ahmet Bozkurt para kazanma hırsıyla hayatımızı çaldı. Gençlerimizin hayatını çaldı. Talebimizi olası kasttır” ifadelerini kullandı.

-Çetiner

Deniz Çetiner, “Sahtekarlıkla yaptıkları binanın çökeceğini öngördüler ama engellemek için hiç bir şey yapmadılar” diye konuşarak suçluların Günyüzü görmemesini diledi.

-Çevik ve Yiğittürk

Safiye Çevik ise “Ahmet Bozkurt’u çok iyi tanıyorum. Canımın yarısı aldın, sen de evlatlarına hasret gideceksin” diye konuşurken Feriha Yiğittürk, mühendisliğin bilime dayandığını kaydederek, “Bina usulüne uygun olsaydı bugün hiç birimiz burada olmazdık” dedi.

Binaya ilk gidenlerden olduğunu kaydeden Yiğittürk, “Bu binadan sağ çıkma imkanı, yaşam üçgeni oluşma alanı yoktu. Bu insanlar burada yaşamıyordu, bu insanlar biz oradayken kasayı almaya gelmişlerdi” diye konuştu.

Madencilerin enkaza girecek yer bulmadığını da kaydeden Yiğittürk, “Her şey bilirkişi raporuyla ortaya kondu. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum” dedi.

-Efe ve İş

Erkan Efe, 6 Şubat’tan beri sadece nefes aldıklarını kaydederek, “O günden beri ölüyüz. Sanıkların en ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz” diye konuşurken, Serap İş, bu oteli yapanların tüm kusurları bildiğini ifade ederek, “Benim bir çocuğumu öldürdüler, diğer çocuğumun gözündeki ışığı da ömür boyu söndürdüler. Bütün suçluların olası kastla cezalandırılmasını istiyorum” dedi.