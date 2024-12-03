Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında, yaklaşık 45 dakika ara ardından toplanan mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.

Mahkemede bilirkişi raporuna ilişkin taleplerin reddi, kamu görevlileri ile ilgili soruşturmanın akıbetinin de sorulması karara bağlandı.

-Duruşma 24 Aralık’a ertelendi

Karar duruşması olabilecek duruşma, 24 aralık saat 10.00’a ertelendi. Bir sonraki dava iki günü aşmamak kaydıyla bitirilecek şekilde olacak.