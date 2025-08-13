Koop Süt, Koop Binboğa ve Koop Levazım’da çalışan yaklaşık 300 emekçi, 12 gündür Temmuz maaşlarını alamadı. Kooperatif Merkez Bankası, Merkez Bankası’nın izin vermemesi gerekçesiyle üç kuruma da maaş ödemeleri ve faaliyetlerin sürdürülmesi için kredi vermeyi reddetti. Dün sabah itibarıyla Koop-Sen süresiz grev başlattı.

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) KoopSüt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde maaşlar ödenmediği ve UBP-YDP-DP Hükümetinin çalışan haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar talebiyle dün süresiz genel greve gitti.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde toplanan kooperatif iştiraklerinde çalışan emekçiler, "hükümet istifa" sloganları attı.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler ve Koop-Sen temsilcileri, ‘yönetim istifa’ sloganlarıyla Koop-Bank Merkez binasını bastı.

Eylemciler kapıyı kırarak Genel Müdür’ün odasına girdi, müdür kaçtı. Ardından çalışanlar, Yönetim Kurulu Başkanı’nın odasına girerken onun da kaçtığı iddia edildi.

Eylem sırasında bir işçi kapıları zorlayarak, "Açın kapıyı 1 yıldır ihtiyat sandığım sigortam yatmıyor" şeklinde bağırarak isyanını dile getirdi.

KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz konuşmasında, üç iştirakte 12 gündür çalışanların maaşlarının ödenmediğini belirterek, “Emekçi açlığa terk edildi” dedi. Hükümetin bu duruma kayıtsız kaldığını savunan Güröz, yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığını ifade etti.

“Bu kooperatifleri çalışanlar batırmadı, siyasetin atadığı yöneticiler batırdı” diyen Güröz, 1984’ten beri Kooperatif Merkez Bankası’nın işgal altında olduğunu iddia etti. Kooperatif Merkez Bankası’nın 213 tane kooperatifin hissedar olduğu ana banka olduğunu ifade eden Güröz, “Yani 213 tane kooperatiftir burasının sahibi” dedi.

Hükümetlerin, 1984’ten beri bankaya atama memurlarıyla hükmettiğini ve Genel Kurulu’nu yaptırmadığını öne süren Güröz, işletmelere de uzun yıllardır siyasi yöneticiler atandığını belirtti.

Kurumların Kooperatif Merkez Bankası’na devredilmesi gerektiğini vurgulayan Güröz, “Banka parmağıyla düğmeye bassa, bütün çalışanlar ödenecek. Gerekli yerler imza vermediği için çalışanlarımız ödenemedi. Bu hükümet ve yöneticiler bir an önce hayatımızdan çıksın. Bu memleketi kim yönetiyor? Bakanlar Kurulu atadığı memurun emri altında duruyor” dedi.

Gelinen aşamada bu iştiraklerin gözden çıkarıldığını savunan Güröz, görüşmelerde kendilerine, “işletmeler zordadır bu nedenle çalışanların haklarından fedakarlık etmek zorundasınız” denildiğini aktardı.

Geçmişte Koop-Süt’te beş kez, Zirai Levazım’da dört kez, Binboğa’da üç kez çalışanların haklarından fedakarlık ettiğini dile getiren Güröz, “Daha ne kadar fedakarlık?” diye sordu.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Binboğa’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ifade eden Güröz, “Binboğa’nın krediye ihtiyacı var, orada karar alır, yazıyı buraya gönderir ve krediyi onaylamaz. Nasıl yöneticiliktir bu?” diye sordu.

Çalışanların maaşlarını ödemek için gereken kaynağın olduğunu dile getiren Güröz, Binboğa, Koop-Süt ve Zirai Levazım’ın elindeki ileri tarihli çekleri bankaya sunduğunu ve çalışmaların yapıldığını söyledi, “Banka düğmeye bassa çalışanlar ödenecek” dedi. Güröz, kooperatiflerin özerk kurumlar olduğuna da dikkat çekti.

Hayat pahalılığı, 13’üncü maaş, bayramlık ve yıpranma primlerinin alınmaması için kendilerine baskı yapıldığını iddia eden Güröz, “Hiçbir insan maaşıyla tehdit edilemez” dedi.