NDTV'nin haberine göre Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Polur kenti yakınlarındaki Sivan Tapınağı'nda restorasyon çalışması yapan işçiler, kazı sırasında bir çömleğe rastladı. Çömlek açıldığında içinde 103 adet altın sikke olduğu ortaya çıktı.

Polur polis yetkilileri, tapınağın 13. yüzyılda hüküm süren Raja Raja III döneminde inşa edildiğini açıkladı. Bu dönem, Chola Krallığı'nın hüküm sürdüğü dönem olarak biliniyor.

UZMANLAR APAR TOPAR İNCELEMEYE ALDI

Bulunan altın sikkeler, Hindistan Vergi Dairesi ile Hindu Dini ve Hayır Kurumları Departmanı'na teslim edildi. Uzmanlar, sikkelerin hangi döneme ait olduğunu belirlemek için analiz başlattı.

İlk tahminlere göre, sikkeler tapınağın kuruluş dönemine veya sonraki Chola hükümdarlarına ait olabilir. Arkeologlar, tapınağın dini törenlerde bağışların saklandığı bir merkez olabileceğini değerlendiriyor.

BÖLGEDE SIK SIK KEŞİFLER YAPILIYOR

Tamil Nadu, Hindistan'ın en eski uygarlıklarından birine ev sahipliği yapıyor. Daha önce de eyaletin farklı bölgelerinde yüzlerce yıllık altın, bronz ve taş eserler gün yüzüne çıkarılmıştı.

Benzer bir olay geçen aylarda İngiltere'nin Rozmark köyünde yaşanmış, toprak altında 3.000 yıllık bronz takılar bulunmuştu.