Fransa’nın Lyon kenti yakınlarındaki Neuville-sur-Saone kasabasında yaşayan bir ev sahibi, bahçesine yüzme havuzu yaptırmak isterken hayatının sürpriziyle karşılaştı. Kazı sırasında toprağın altından çıkan şey ne taş ne boruydu, yaklaşık 700 bin euro değerinde altın külçeleri ve madeni paralardı.

BEŞ TANE ALTIN KÜLÇESİ BULDU

AFP’nin haberine göre ismi açıklanmayan ev sahibi, kazı çalışmaları sırasında işçilerin toprağın içinde plastik torbalara sarılmış beş altın külçesi bulduğunu fark etti. Torbaların içinde ayrıca çok sayıda altın sikke de vardı. Ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi ve bulduğu hazineyi vakit kaybetmeden Bölgesel Kültürel İşler Müdürlüğü’ne (DRAC) bildirdi.

YASAL OLARAK EV SAHİBİNİN OLDU

Yetkililer olay yerine gelerek altınların incelenmesini sağladı. Yapılan değerlendirmede hazineye ait parçaların herhangi bir arkeolojik değeri bulunmadığı, dolayısıyla yasal olarak ev sahibine ait olduğuna karar verildi.

Bu karar, yerel halk arasında da büyük yankı uyandırdı. Zira Fransa’da tarihi eser niteliği taşımayan gömüler, yasalar gereği bulana ait olabiliyor.

HİÇBİR İPUCU YOK

Neuville-sur-Saone belediyesi sözcüsü, “Bu servetin nasıl ve ne zaman oraya gömüldüğüne dair hiçbir ipucu yok. Araziyi daha önce satan kişinin de vefat ettiği belirlendi” diyerek olayın gizemli yönüne dikkat çekti.

Yerel gazete Le Progrès, külçelerin ve sikkelerin plastik torbalar içinde, büyük bir titizlikle gizlenmiş şekilde bulunduğunu yazdı. Yetkililer, bu altınların muhtemelen önceki bir ev sahibine ait olabileceğini ya da savaş döneminde saklanmış bir birikim olabileceğini değerlendiriyor.

‘KEŞKE BİZİM BAHÇEDEN ÇIKSA’

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fransız kullanıcılar, “Keşke bizim bahçeden de çıksa” yorumlarıyla şaka yaparken, bazıları “savaş yıllarında kaybolan özel bir servetin” ortaya çıkmış olabileceğini öne sürdü. Yetkililer ise vatandaşlara benzer durumlarda buluntuları derhal resmi makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu.