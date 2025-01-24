Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan 39 yaşındaki Ömer Deveci, işyeri adına yapmış olduğu muhtelif bahçe ve ev ürünleri satışından temin ettiği toplam 83 bin 706,97 TL nakit parayı, işyerine teslim etmeyip çaldı.

26 Kasım 2024-04 Ocak 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Ömer Deveci dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Gülerler, 26.11.2024 ve 04.01.2025 tarihleri arasında Alayköy’de aynı yerde sakin zanlının müstahdemi olduğu ve Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde edilen ve toplamda 13 adet makbuzdan oluşan 83.706.97 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.