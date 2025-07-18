Lefkoşa’da, önceki gün, iş konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu 28 yaşındaki isminin baş harfleri İ.H., 29 yaşındaki Müslüm Arslan’ın sol bacağına tekme atıp ciddi şekilde darp etti, Müslüm Arslan ise İ.H’nin burnuna yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

İ.H. aleyhinde yasal işlem başlatılırken, Müslüm Arslan ise tutuklandı.

Lefkoşa'da Metehan Bölgesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde, iş arkadaşı İ.H.'nin burnunu kırmakla itham edilen Müslüm Arslan, vahim zarar suçundan tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Metehan Bölgesi'ndeki Millet Bahçesi'nde bulunan Kütüphane inşaatında çalışan zanlının, iş nedeniyle çıkan tartışma sonucunda sol eliyle aynı yerde çalışan Pakistan uyruklu İ.H.'nin burnuna yumruk atarak kırılmasına ve vahim zarara sebep olduğunu bildirdi. Aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde doktor kontrolünden geçirilip burnunda kırık olduğuna dair rapor alındığı belirtildi.

Polis, zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini aktardı. Zanlının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtilerek, uygun teminat talep edildi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.