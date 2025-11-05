Aksa 1. Lig’in lideri Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı başkanı Mustafa Altun, kulübe desteklerinden dolayı Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi’ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Mustafa Altun'u kabul etti. Altun, Karavezirler'in her zaman yanlarında olduğunu belirterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karavezirler de spor camiasının içinden gelen biri olduğunu anımsatarak spora ve sporculara desteği her zaman önemsediğini, projelerinin içerisinde mutlaka spor alanına da yer verdiklerini vurguladı.

BAF ÜLKÜ YURDU’NDAN BAŞKAN ÇELEBİ’YE ZİYARET

Öte yandan Baf Ülkü Yurdu Başkanı Mustafa Altun ve Kadın Kolları, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Altun, aslen Baflı olan Başkan Çelebi’ye atkı ve plaket takdim ederek kendisine teşekkür etti.

Başkan Çelebi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Baf Ülkü Yurdu Başkanı Altun ve Kadın Kollarına teşekkür etti.