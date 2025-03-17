Tüketiciler Derneği’nden İntergaz’a Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü verildi.

Bu ödül, İntergaz’ın müşterilerine sunduğu yüksek kaliteli hizmet ve güvenilir enerji ürünleri ile tüketicilere verdiği değerin bir teyidi olarak kabul edildi.

Tüketiciler Derneği’nin her yıl Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ödül töreni, bu yıl da 15 Mart Cumartesi günü gerçekleştirildi.

KKTC’nin enerji sektöründe öncü firması İntergaz Ltd. de törende ödül alan firmalar arasındaydı.

Törende İntergaz Ltd. adına “Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü”nü teslim alan İntergaz Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer söz alarak kısa bir konuşma yaptı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde tüketiciler, tüketici haklarına saygılı örnek işletmeler, iş adamları, basın yayın mensupları, bürokrat ve devlet yetkililerine ödülleri takdim edildi.

Toplamda 46 ödülün sahibini bulduğu törene basın mensupları büyük ilgi gösterdi.