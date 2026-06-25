Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetiyle birlikte Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda, Kıbrıs'taki yerel yönetimlerin geleceği, çevresel sürdürülebilirlik, bölgesel iş birliği ve Avrupa kurumlarıyla geliştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

BÖLGEYİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL ETTİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Fatma Çimen Tuğlu, toplantıda bölgenin yerel yönetim anlayışını, çevreye duyarlı belediyecilik vizyonunu ve halk odaklı hizmet anlayışını uluslararası platformda temsil etti.

Toplantıda söz alan belediye başkanları, Kıbrıs Türk halkını yok sayan antidemokratik yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurgularken, farklı görüşlerin demokratik platformlarda diyalog ve karşılıklı saygı çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi açıklamasında, bölgenin yalnızca hizmet ve yatırımlarla değil, ulusal ve uluslararası platformlarda da en güçlü şekilde temsil edilmeye devam edileceği belirtilerek, çevre, sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma alanındaki vizyonun Avrupa'ya taşınmayı sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Bölgemizin sesi olmaya, yerel yönetimlerde güçlü temsil anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Halkımız için, geleceğimiz için çalışıyoruz." denildi.