

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine dün sabaha yakın 03.00 civarında müdahale etti.

Baskının ardından gemiyle irtibat kesildi, gemi İsrail'in Aşdod limanına çekildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINDA

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada geminin 5 İsrail botu tarafından çevrildiği kaydedildi.

Özgürlük Filosu, yaptığı son açıklamada ise gemiye müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. Ardından gemiyle iletişim kesildi.

Gemideki 12 aktivistin gözaltına alındığı açıklandı.

Gemide, dünyanın dört bir yanından farklı meslek ve geçmişlere sahip 12 gönüllü insan hakları savunucusu yer alıyor. İçlerinde doktorlar, gazeteciler, çevre ve insan hakları aktivistleri, siyasi temsilciler ve sivil toplum çalışanları bulunuyor. Hepsini birleştiren ortak nokta ise: savaşın gölgesindeki Filistin halkına destek olma kararlılığı.

GEMİDE KİMLER VAR?

Madleen'de, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

Madleen, Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyordu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Madleen gemisinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar” dedi.

Albanese, İsrail’in Gazze’de yarattığı insani krize ve yardım girişini engelleyen ablukasına dikkat çekerek “Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

ELLERİNİ HAVAYA KALDIRDILAR

İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

Bir başka videoda ise askerlerin gemiye yaptığı baskın sırasında aktivistlerin can yeleklerini giydiği ve ardından bir araya toplanarak ellerini havaya kaldırdıkları görülüyor.

"ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER"

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü duyurdu. Aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.

GEMİYE BEYAZ SIVI ATILDI

Koalisyon, müdahaleden önce yaptıkları paylaşımda, gemiye drone ile tahriş edici beyaz bir sıvı atıldığını açıkladı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi.

İSRAİLLİ BAKAN TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Madleen gemisindeki aktivistlerin sınır dışı edilmeden önce tutulacakları Ramla’daki Givon Hapishanesi'nde ayrı hücrelere yerleştirilmeleri için hapishane yetkililerine talimat verdiği bildirildi.