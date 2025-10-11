Kısa sürede KKTC vatandaşlığı aldıktan sonra bir dönem İçişleri Bakanlığı’nda danışman olarak görev yapan ve Girne’de 2 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan Kamil Hünerli’ye 5 yıl hapis cezası verildi.

Girne’de 2023 yılında 1 kilo 800 gram Hintkeneviri uyuşturucu madde ile yakalanan Kamil Hünerli aleyhinde karar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı.

Yargıç Melek Esendağlı kararda, sanığın söz konusu uyuşturucu maddeyi Veysi Çelik tarafından kendisine gönderildiğini ve dava konusu uyuşturucu maddeyi talimata göre dağıtacağını ifade etti.

Yargıç, çok yaygın suçlar arasında yer alan uyuşturucunun gün ve gün artarak yıllık yayımlanan Mahkeme Faaliyet Raporlarında uyuşturucu suçunun ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

1 kilo 800 gram uyuşturucu maddeyi Veysi Çelik’in talimatı doğrultusunda sanık Hünerli’nin hareket ettiğini ifade eden yargıç, sanığın ‘Taşıma’, ‘Muhafaza’ ve ‘Tedarik’ zincirinde organize hareket ettiğini ve kararda ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Hünerli’nin organize suçta lider olmadığını talimat ile başkasına muhafaza ettiği uyuşturucu maddeyi vereceğini kaydeden Yargıç, “Sanık Veysi Çelik’in daha önce kendisine yaptığı yardım karşılığında korku ile suça karıştığına bulgu yaptık” ifadelerini kullandı ve 2 yıldır hükümsüz tutuklu yargılanan Kamil Hünerli’yi 5 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.