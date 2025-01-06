Alpcan Towers Direktörü Yüksel Alpcan’ın bir gazeteye verdiği röportaja sert bir eleştiri geldi.

Galatasaray'a sponsor olarak dikkatleri üzerine çeken Alpcan Towers’ın direktörü Yüksel Alpcan “Lefke bölgesi beton yığını olmayacak” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü yöneticileriyle 5 dakika içerisinde anlaşmaya varıldığını aktaran Alpcan, “Bu birliktelik 5 yıl devam ederse bölgemize bir ‘Galatasaray Köyü’ kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Yüksel Alpcan, gönlünde hep Lefke bölgesine yatırım yapmak olduğunu söyledi, “Oradaki işleri bırakıp buraya taşındık ve şu anda bölgemize yatırım yapıyoruz. 7-8 yıl önce çocuklarımın da okullarını bitirmesiyle büyümeye karar verdik ve yap-sat modeline geçtik” dedi

Öte yandan Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke’nin beton yığını olduğunu Gaziveren’in ise kaybedildiğini kaydederek, Alpcan’a sert tepki gösterdi.

Hasan Karlıtaş’ın açıklaması şöyle:

“Lefke Bölgesi beton yığını oldu. Sivil Toplum Örgütleri sayesinde Lefke merkez, yıllar önce sit alanı olarak ilan edildi. Onun sayesinde korunuyor. Geriye kalan yerler ciddi tehdit altında. Lefke İmar Planı için çok geç kalındı. Gaziveren ‘i kaybettik. Diğer yerler için de sürdürülebilir çevre ve kültür dostu bir planlama yok! Gidişat 33 katlı binaların oluşturacağı beton yığını… Özellikli köylerin korunması için sivil toplum örgütleri olarak canımızı yiyoruz. Ancak sermaye kültürün, tarihin, doğanın korunmasını savunmuyor…”