Hidistan, Güney Kıbrıs ile “savunma bağlarını güçlendirmek” hedefiyle “INS Trikand” firkateynini Güney Kıbrıs’a gönderiyor. RMMO deniz unsurlarıyla ortak tatbikata katılacak olan firkateynin Limasol Limanı’na 21 Eylül Pazar günü yanaşacağı ve çarşamba gününe kadar orada kalacağı bildirildi.

Alithia “Hint Deniz Kuvvetleri Gemisi Ortak Tatbikatlar İçin Kıbrıs’a Geliyor” başlıklı haberinde firkateyn ziyaretini Güney Kıbrıs’taki Hindistan Yüksek Komiserliğinin açıkladığını ve Talwar sınıfı ileri teknoloji ve güdümlü füze firkateyni “INS Trikand”ın 21-24 Eylül’de Limasol Limanı’nda kalacak olmasının “ikili savunma iş birliğini derinleştirme adımı” olarak nitelendirildiğini yazdı.

Hindistan Başbakanı Narendra Mondi’nin 15-16 Haziran’da gerçekleştirdiği Güney Kıbrıs ziyareti sırasında iki taraf arasında savunma, eğitim ve deniz güvenliği alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla 4 yıllık eylem planı üzerinde mutabakat sağlandığı hatırlatılan haberde firkateynin de bu çerçevede Güney’e gideceği belirtildi.

Haberde Hint firkateyninin Limasol Limanı’nda demirli kalacağı süre içerisinde mürettebatının Rum Deniz Kuvvet Komutanı Minas Solomonidis ile görüşme ve Hindistan Yüksek Komiseri Shri Manish ve INS Trikand kaptanı Sachin Kulkarni’nin firkateynde düzenleyeceği resepsiyon ve yoga etkinliği gibi bir dizi profesyonel ve diplomatik etkinliğe katılacağı kaydedildi. Firkateynin 23 Eylül Salı günü 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık bulundurulacağı belirtildi.

Hindistan Yüksek Komiserliği INS Trikand’ın 24 Eylül Çarşamba günü Rum Deniz Kuvvet Komutanlığı ile ortak deniz iş birliği tatbikatı (PASSEX) icra edeceği bilgisini de verdi.

Hindistan deniz kuvvetleri envanterine 2013'te giren INS Trikand firkateyninin 124 metre uzunluğunda ve 180 personeli bulunduğu bilgisi verildi. Firkateynin, BrahMos hipersonik füzeleri ve Stealth (gizlilik) teknolojisiyle donatılmış olduğu ve “Kamov” Ka-31 helikopteri bulunduğu kaydedildi.

Firkateynin son olarak 27 Ağustos-11 Eylül döneminde Mısır'da icra edilen “Bright Star” kod isimli çok uluslu tatbikata katıldığı bilgisi verildi.