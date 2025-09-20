Haravgi gazetesi, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın dün yaptığı açıklamada, İsrail’den hava savunma sistemi satın alınması ve Türkiye’nin tepkisi konusuna değindiğini yazdı.

“AB üyesi, barışçıl ve işgal askerinin var olduğu bir devlet olarak Kıbrıs’ın vatandaşlarının güvenliği için savunmasını güçlendirme ve caydırıcı olma yükümlülüğü bulunduğunu” iddia eden Palmas, Rum hükümetinin bu icraatının “makul bir görev olduğunu” savundu.

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına da değinen Palmas, “bu durumu birçok kez kınadıklarını ve Filistinlileri desteklediklerini” belirtirken “Siyasi işbirlikleri ve bir ülkenin yönelimi başka insani konular başka şeydir” ifadesini kullandı.