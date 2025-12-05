Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde Güney Kıbrıs’ın yeraltı dünyasıyla ve organize suçlarla mücadele için “Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünü” kurmak amacıyla Yunanistan’dan teknik bilgi alacağını yazdı.

Konunun Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohidis ile Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ve iki ülke heyetleri arasında dün gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındığını yazan gazete, Hrisohidis’in Hartsiotis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Organize suçların önlenmesi amacıyla iki ülkenin polis genel müdürleri arasında sürekli bir iş birliği geliştiğini kaydeden gazete, Hartsiotis’in kurulacak yeni hizmet biriminin yer alacağı binanın arandığını dile getirdiğini iletti.

Hartsiotis bu birimde uzman personel görevlendirileceğini, öte yandan meclisten bu birimin işleyiş çerçevesini onaylamasının talep edileceğini çünkü söz konusu birimin denetimler (baskınlar), araştırmalar ve tutuklamalar yapacağını kaydetti.

Heyetlerin görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Hartsiotis, Avrupa konularının haricinde organize suçlar, narkotik, göç meselesi, iki polis akademisi arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını söyledi.

Yapılan temaslar çerçevesinde “Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü” kurulmasının kararlaştırıldığını ifade eden Hartsiotis, Yunanistan’ın da yaklaşık bir yıldır Vatandaşı Koruma Bakanlığı aracılığıyla benzer bir müdürlüğe sahip olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Hrisohidis açıklamasında söz konusu müdürlüğün Yunanistan’da bir yıldır önemli sonuçlarla faaliyet gösterdiğini söyledi. Rum Adalet Bakanı Hartsiotis ise açıklamasında Güney Kıbrıs’ın kısa sürede ve mümkün olan en iyi planlamayla hizmet vermesi için benzer bir birimin kurulması konusunda ilerlediğini dile getirdi.

Hartsiotis organize suçların tüm AB üye devletleri açısından ortak bir sıkıntı teşkil ettiğini ve sürekli tetikte olmayı gerektirdiğini de söyledi.

Hrisohidis ise açıklamasında iki ülke polisinin iş birliği içinde ve sürekli teyakkuzda olduğunu sözlerine ekledi.